Губернатор Воробьев: из больниц выписали 52 пострадавших в «Крокусе»

В стационарах продолжают оставаться 93 человека.Вчера вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из больниц Москвы и Подмосковья уже выписаны 52 человека из числа тех, кто пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».
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