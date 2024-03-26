Губернатор Воробьев: из больниц выписали 52 пострадавших в «Крокусе»

В стационарах продолжают оставаться 93 человека.Вчера вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из больниц Москвы и Подмосковья уже выписаны 52 человека из числа тех, кто пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».