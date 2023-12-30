Сын Наташи Королевой изменился до неузнаваемости и стал копией Игоря Николаева

Певица Наташа Королева и ее сын Архип Глушко давно стали объектами внимания общественности. Однако, сегодня интерес к ним возрос еще больше после публикации фотографий Архипа и его девушки Мелиссы Валынкиной в социальных сетях.
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