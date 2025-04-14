AR-гарнитура Apple Vision Pro 2 получит два ключевых улучшения по сравнению с моделью текущего поколенияКомпания Apple работает над созданием новой версии гарнитуры смешанной реальности Vision Pro 2, которая получит два ключевых улучшения по сравнению с оригинальной моделью.
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