AR-гарнитура Apple Vision Pro 2 получит два ключевых улучшения по сравнению с моделью текущего поколенияКомпания Apple работает над созданием новой версии гарнитуры смешанной реальности Vision Pro 2, которая получит два ключевых улучшения по сравнению с оригинальной моделью.