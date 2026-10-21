Президент футбольного клуба «Сочи», президент Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения карьеры достоин руководящей должности.
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