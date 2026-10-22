Российский боец Александр Волков посетил пресс-конференцию перед турниром UFC 333 в Абу-Даби. Боец задал вопрос из зрительского зала Алексу Волкановски, бой которого возглавит турнир.
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