Дайджест дня: миллионный Coolray, новый Cherokee и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Китае с конвейера сошел миллионный кроссовер Geely Binyue, который на экспортных рынках известен, прежде всего, под именем Geely Coolray.
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