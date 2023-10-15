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Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским

Старые обиды и экономические противоречия разрушили отношения Украины и Польши @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Люди взбешены».

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Комментарии
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Владимир м
Когда хохол родился. еврей сказал ему здесь делать нечего.что пшеки. если пан купил и не продал то не пан,- Нашла коса на камень. У них спокон века вражда и зависть,
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1 д.
Наталья Иванова
Пусть цапаются... Пауки в банке...
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
паны за место под солнцем (в ЕС) дерутся. какая-такая Германия, а Польша?.. нового ничего.
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4 час.

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