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В пригороде Киева пропала вода

В пригороде Киева пропала вода

Жители пригорода украинской столицы пожаловались на отсутствие водоснабжения, сообщили в СМИ. Некоторые районы Киева остались без воды и электроэнергии еще 18 октября в результате повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Деснянском районе.

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