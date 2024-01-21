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Топ-10 лучших питательных кремов для рук зимой

Топ-10 лучших питательных кремов для рук зимой

Крем для рук можно изготовить самостоятельно, но лучше купить готовый: во-первых, это экономит время, во-вторых, он специально создан для того, чтобы увлажнять сухую кожу, восстанавливать поврежденные клетки и защищать от мороза.

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