МВФ: США столкнулись со снижением спроса на их гособлигации

В опубликованном докладе Международного валютного фонда по внешнеэкономическим показателям стран говорится, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с умеренным риском снижения внешнего спроса на их государственные облигации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии