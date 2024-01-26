Почему установка на рост важна для успеха и как изменить своё мышление

Если вы столкнулись с периодами стагнации в профессиональной или личной жизни, возможно, пришло время оценить своё мышление и изменить фокусОдно из моих основных убеждений в профессиональной и личной жизни заключается в том, что я всегда нахожусь и должен находиться на пути самосовершенствования — работа никогда не закончена, и если кажется, что она закончена, значит, пришло время для нового вызова.