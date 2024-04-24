Виктории Бекхэм – 50 лет! Как прошла вечеринка в честь юбилея звезды

Хотите — верьте, хотите — нет, но Виктории Бекхэм действительно исполнилось 50 лет. У звезды была очень насыщенная жизнь, в которой происходили взлеты и падения, но сейчас она с уверенностью может сказать, что не только реализовалась в своей сфере, но и обрела истинное женское счастье.