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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У TNT будет пять дней, чтобы повторить предложение Amazon или NBC

Компания TNT в среду официально получила контракты, в которых оговариваются предложения третьих сторон о медиаправах НБА, начиная с сезона-2025/26.

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