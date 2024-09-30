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  • Вад Кук
    Зашевелились пиндосы значит им поставлять оружие во все горячие точки можно , а нам нельзя привыкли командовать во вр...США обеспокоены п...
  • tatyanadavydkina
    А кто сказал что мы вооружаем хуситов? Это их военные наработки . Молодцы ребята в тапках. мы с вами!США обеспокоены п...
  • Алекс Сэм
    Даёшь оружие Мексиканской армии Освобождения Северной Америки от США! Правда такой армии пока нет, но надеюсь наши и...США обеспокоены п...

Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран

Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран

Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран AlexCoderЭксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран AlexCoder Страны готовятся заключить “соглашение века” Политолог Маис Курбанов полагает, что неожиданный визит российского премьера Михаила Мишустина в Иран может быть связан с намерением Москвы и Тегерана объявить блокаду Западу.

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