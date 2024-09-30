Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран AlexCoderЭксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран AlexCoder Страны готовятся заключить “соглашение века” Политолог Маис Курбанов полагает, что неожиданный визит российского премьера Михаила Мишустина в Иран может быть связан с намерением Москвы и Тегерана объявить блокаду Западу.