Медики о новом японском методе «Красота во сне»: сомнения в безопасности снотворных для кожи

В Японии частные клиники начали предлагать услугу под названием «Красота во сне», при которой пациентам выписывают снотворные и психотропные препараты с целью улучшения состояния кожи и внешнего вида.
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