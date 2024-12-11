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Как хитро улыбающиеся иноземцы пытались подкупить 'Русскую Общину' после травли детей

Как хитро улыбающиеся иноземцы пытались подкупить 'Русскую Общину' после травли детей

Avia.pro - СМИ Современная Россия продолжает сталкиваться с новой реальностью: вместо традиционных лавочек с семечками на каждом углу появляются магазинчики с контрафактным алкоголем, просроченными продуктами и хитро улыбающимися продавцами.

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