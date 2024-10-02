FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 800 подписчиков

В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

Сенатор Карасин: на ГА ООН чувствовалось, что все устали от команды Зеленского На Генеральной ассамблее (ГА) ООН чувствовалось, что все устали от команды президента Украины Владимира Зеленского, рассказал член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх