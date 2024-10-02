В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

Сенатор Карасин: на ГА ООН чувствовалось, что все устали от команды Зеленского На Генеральной ассамблее (ГА) ООН чувствовалось, что все устали от команды президента Украины Владимира Зеленского, рассказал член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.