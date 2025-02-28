На Смоленщине изъяли партию немаркированных сигарет и алкоголя на 1,3 млн рублей

В отношении 63-летнего индивидуального предпринимателя из Вязьмы возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД получили информацию о том, что житель Вязьмы занимается реализацией немаркированного табака и алкоголя.