На Смоленщине изъяли партию немаркированных сигарет и алкоголя на 1,3 млн рублей

В отношении 63-летнего индивидуального предпринимателя из Вязьмы возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД получили информацию о том, что житель Вязьмы занимается реализацией немаркированного табака и алкоголя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии