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ЕСПЧ прекратил рассмотрение большинства жалоб против России

ЕСПЧ прекратил рассмотрение большинства жалоб против России

Европейский суд по правам человека отказался от разбора массовых жалоб на Россию, объяснив это экономией ресурсов: по большинству вопросов позиция уже сформирована, а высвободившиеся силы направят на другие государства.

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