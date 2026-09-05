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Грузооборот морских перевозок между РФ и Китаем за полгода вырос на 20%

Помимо увеличения морского грузооборота Россия и Китай наращивают объем транзитных перевозок в сообщении с третьими странами и прорабатывают дополнительные маршруты транзитных контейнерных поездов.

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