100 советов
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

100 советов

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ага - мы уже видим как у нас весь кавказ "сидит" на препарате "лирика" как раз ГАМК-активном! А эти западники ваще за...В Британии создал...
  • Grandad
    Врачи на приеме обращаюются к пациенту по имени-отчеству, так что ни о какой обезличенности речи нет.«Лучше бы МРТ зак...
  • РОМАН Молчанов
    3 и 7 го пункта-нет. спёрли.8 признаков, кото...

Жаловалась на вялость: врача ошеломило то, что он увидел на холтер-ЭКГ 66-летней пациентки

Жаловалась на вялость: врача ошеломило то, что он увидел на холтер-ЭКГ 66-летней пациентки

Случай из практики петербургского врача-кардиолога может заставить задуматься о своем здоровье тех, кто считает себя здоровым, но испытывает такие симптомы, как усталость, отсутствие сил, вялость, постоянная сонливость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх