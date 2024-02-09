Жаловалась на вялость: врача ошеломило то, что он увидел на холтер-ЭКГ 66-летней пациентки

Случай из практики петербургского врача-кардиолога может заставить задуматься о своем здоровье тех, кто считает себя здоровым, но испытывает такие симптомы, как усталость, отсутствие сил, вялость, постоянная сонливость.
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