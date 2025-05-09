Самый странный День Победы настал: Запрет на Россию, Белоруссию и флаг СССР. Германия точно оставила нацизм?

Владимир Алтайцев Я только одно понять не могу - почему т олько Германию обвиняют в нацизме? Вы забыли, видать, чт о первыми нацистами были в Европе англичане и его истоки пошли ещё в конце 19-го века оттуда. И пышным цветом расцвели во всех без исключения странах Европы.

Александр Ляшенко "Вчера утром отчитал сразу трёх продавщиц. Поздравить хором решили. С "праздничком". В ответ получили мрачный взгляд, неожиданный воспитательный процесс и застывшую в изумлении очередь...Они сначала, конечно, расценили это как обострение депрессивного синдрома на фоне вегетативного криза у перепившего накануне патологического патриота. Потом внимательно посмотрели в глаза и благодарно кивнули. Сказали, что никогда больше Этот День так называть не будут. И детям закажут." Это кого стращает и чем. с какой целью? Народ 4 года ,воевал ,работал не досыпал,ждал Дня Победы, и тут это недоумок,с мышлением баптиста, да нет он идиот конченный, решил запретить народу и отменить день Победы!Скотина конченная, он видите-ли, "Вчера утром отчитал сразу трёх продавщиц"! Сейчас так поступают укронацисты, деолайте выводы сами.