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Медвежий угол

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Самый странный День Победы настал: Запрет на Россию, Белоруссию и флаг СССР. Германия точно оставила нацизм?

Самый странный День Победы настал: Запрет на Россию, Белоруссию и флаг СССР. Германия точно оставила нацизм?

Власти ФРГ не забыли о Великой Победе Советского народа. Правда, провести торжество они решили в своём репертуаре.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я  только  одно понять не могу - почему  т олько Германию обвиняют  в нацизме? Вы  забыли, видать, чт о  первыми нацистами  были в Европе англичане  и  его истоки  пошли  ещё  в конце  19-го века  оттуда. И пышным  цветом  расцвели во всех без исключения странах Европы.
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6 час.
Александр Ляшенко
&quot;Вчера утром отчитал сразу трёх продавщиц. Поздравить хором решили. С &quot;праздничком&quot;. В ответ получили мрачный взгляд, неожиданный воспитательный процесс и застывшую в изумлении очередь...Они сначала, конечно, расценили это как обострение депрессивного синдрома на фоне вегетативного криза у перепившего накануне патологического патриота. Потом внимательно посмотрели в глаза и благодарно кивнули. Сказали, что никогда больше Этот День так называть не будут. И детям закажут.&quot; Это кого стращает и чем. с какой целью? Народ 4 года  ,воевал ,работал не досыпал,ждал Дня Победы, и тут это недоумок,с мышлением баптиста, да нет он идиот конченный, решил запретить народу и отменить день Победы!Скотина конченная, он видите-ли, &quot;Вчера утром отчитал сразу трёх продавщиц&quot;! Сейчас так поступают укронацисты, деолайте выводы сами.
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3 час.
Балу -
Против СССР так или иначе воевала вся Европа... Пусть даже и не посылая на фронт свои войска, но поставляя финансы/добровольцев/полезные ископаемые/свои территории для размещения войск оси и ещё многие показатели... Именно поэтому они и не воспринимают НАШ День Победы... Для них он - день поражения их предков... И с этим позором им и существовать... А мы будем жить с НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!...
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1 час.
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