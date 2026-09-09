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«Анахайм» выставит Крайдера на драфт отказов

«Анахайм» выставит Крайдера на драфт отказов

«Анахайм» поместит Криса Крайдера на драфт отказов с целью разрыва контракта.«Анахайм» поместит Криса Крайдера на драфт отказов с целью разрыва контракта.

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