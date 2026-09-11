Работа есть, а стажа нет: эксперт назвала причины, которые могут лишить пенсионных прав

Работа есть, а стажа нет: эксперт назвала причины, которые могут лишить пенсионных правСам факт работы еще не означает, что каждый отработанный год будет учтен при назначении пенсии.
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