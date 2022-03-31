Станислав Садальский

14 285 подписчиков

Свежие комментарии

  • galina sledneva
    Почему поливет? Время прошло, человек может повзрослел и стал думать, сопоставлять, анализировать.С такими рассуждени...Басков 18 раз на ...
  • Евгений Натесов
    Уроды.Молиться надо!
  • Евгений Натесов
    О мёртвых плохо не говорят, но Садальский сказал...Сегодня 9 дней

✅Мечтал ли я какой-нибудь роли, которая мне так и не досталась? ДА!

✅Мечтал ли я какой-нибудь роли, которая мне так и не досталась? ДА!

Как бы это не было банально- мечтал о Гамлете))А Владимир Басов -мечтал о Сирано. Рязанов проводил пробы и хотел снимать кино по пьесе Ростана,Басов злился : что они, мол, с накладными носами играют?Мне-то не нужен накладной, со своим сыграю!Никто никогда так не произнесет знаменитый монолог про нос, как я!Полушутя, конечно, говорил, но всё же мечтал о Сирано отчаянно…И мне кажется, это действительно его роль, больше ничья: он и в жизни был чем-то похож на Сирано - такой же наивный, благородный, чуть что – в бой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх