✅Мечтал ли я какой-нибудь роли, которая мне так и не досталась? ДА!

Как бы это не было банально- мечтал о Гамлете))А Владимир Басов -мечтал о Сирано. Рязанов проводил пробы и хотел снимать кино по пьесе Ростана,Басов злился : что они, мол, с накладными носами играют?Мне-то не нужен накладной, со своим сыграю!Никто никогда так не произнесет знаменитый монолог про нос, как я!Полушутя, конечно, говорил, но всё же мечтал о Сирано отчаянно…И мне кажется, это действительно его роль, больше ничья: он и в жизни был чем-то похож на Сирано - такой же наивный, благородный, чуть что – в бой.