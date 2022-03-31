Станислав Садальский

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Мечтал ли я какой-нибудь роли, которая мне так и не досталась? ДА!

Мечтал ли я какой-нибудь роли, которая мне так и не досталась? ДА!

Как бы это не было банально, мечтал о Гамлете))А Владимир Басов мечтал о Сирано. Рязанов проводил пробы и хотел снимать кино по пьесе Ростана, Басов злился: что они, мол, с накладными носами играют?Мне-то не нужен накладной, со своим сыграю!Никто никогда так не произнесет знаменитый монолог про нос, как я!Полушутя, конечно, говорил, но всё же мечтал о Сирано отчаянно…Мне кажется, это, действительно, его роль, больше ничья, он и в жизни был чем-то похож на Сирано - такой же наивный, благородный, чуть что – в бой.

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