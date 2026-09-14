«Малыш» против дронов ВСУ: как новый перехватчик работает под Добропольем

На подступах к Доброполью Киев сейчас наращивает группировку, но это не помогает. Наши бойцы сжимают кольцо вокруг города, отрезают пути снабжения.
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