Улетные анекдоты с «бородой» и без:)) 6 июня 88 тыс. прочитали Ирина СтефашинаСтарое доброе советское время, которое мы, как оказалось, незаслуженно хаяли.
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