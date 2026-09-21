Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Бурятии 20 сентября

20 сентября в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр находился в 32 км от озера Байкал.
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