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Обновление системы платных парковочных мест в Санкт-Петербурге подходит к концу

Обновление системы платных парковочных мест в Санкт-Петербурге подходит к концу

Процесс модернизации системы платных парковок в Санкт-Петербурге близится к завершению. Как сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками, жители Санкт-Петербурга вскоре смогут воспользоваться улучшенными функциями мобильного приложения для оплаты парковки.

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