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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о Воронкове: «Посоветовал бы ходить в зал бокса. Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо тренироваться»

Андрей Назаров поделился мнением о форварде Дмитрии Воронкове «Дмитрий Воронков радует своей игрой. Единственное, я бы посоветовал ему ходить в зал бокса.

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