Правительство установило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Ветераны фронта, их вдовы и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получают по 80 тысяч рублей Правительство Российской Федерации утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь 80-летием Победы.
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