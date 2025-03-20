Правительство установило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Ветераны фронта, их вдовы и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получают по 80 тысяч рублей Правительство Российской Федерации утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь 80-летием Победы.