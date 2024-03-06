36-летний мигрант надругался над 7-летней девочкой в "городе будущего" Иннополисе

Если завозить чёрную плесень, хотя это категорически необязательно, то она д.б. только кастрированной, чтобы никакой сексуальной фантазии ни в одной из голов не возникало. А самое лучшее - чёрной плесени, как смертельно опасной субстанции, не д.б. СОВСЕМ. 😡🇷🇺

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это знак, что безопасности от пришлых в будущем при такой власти не будет. Полное отсутствие профилактической работы со стороны правоохранительных органов, бесконтрольность пришлых и отсутствие их проверки как на вменяемость, так и по медицинским показателям по здоровью и т.д. Одно можно констатировать полный бардак...