Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Уже три , один в лобешник.Что не так с "Абр...
  • Juri
    Позор потомкам Ушакова!Бездари и похуисты.Ловушка для "Серг...
  • Сергей Андросов
    И каким? Или вы устно рассказали? Где ссылка?Ученые нашли еще ...

36-летний мигрант надругался над 7-летней девочкой в "городе будущего" Иннополисе

36-летний мигрант надругался над 7-летней девочкой в "городе будущего" Иннополисе

Для города, где проживает около восьми тысяч человек, событие из ряда вон выходящее.В Татарстане, в самом молодом городе России – Иннополисе, 36-летний мигрант надругался над 7-летней девочкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
Если завозить чёрную плесень, хотя это категорически необязательно, то она д.б. только кастрированной, чтобы никакой сексуальной фантазии ни в одной из голов не возникало. А самое лучшее - чёрной плесени, как смертельно опасной субстанции, не д.б. СОВСЕМ. 😡🇷🇺
Ответить
12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это знак, что безопасности от пришлых в будущем при такой власти не будет. Полное отсутствие профилактической работы со стороны правоохранительных органов, бесконтрольность пришлых и отсутствие их проверки как на вменяемость, так и по медицинским показателям по здоровью и т.д. Одно можно констатировать полный бардак...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх