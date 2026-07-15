В соборе Святой Софии в Константинополе задержаны граждане РФ, читавшие Библию Генконсульство России в турецком Стамбуле выясняет обсто.
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В соборе Святой Софии в Константинополе задержаны граждане РФ, читавшие Библию Генконсульство России в турецком Стамбуле выясняет обсто.
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