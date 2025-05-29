ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации 29 мая, озвучил цели планов лидера киевского режима Владимира Зеленского и его сторонников.
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