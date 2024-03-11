Политолог предрек последствия для Британии при передаче Taurus ВСУ

Военный политолог Александр Михайлов заявил "Известиям" о том, что Британия, предлагающая схему поставки немецких Taurus на Украину вместо Германии, может вынудить Россию на принятие серьезных мер, от которых пострадает сам Лондон.
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