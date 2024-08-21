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Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра

Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра

Художественный руководитель Московского губернского театра и один из самых популярных российских актеров Сергей Безруков 21 августа поделился новостями о восьми новых премьерах, гастролях по десяти городам и новых артистах труппы, а также рассказал о легендарном Исидоре Михайловиче Тартаковском.

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