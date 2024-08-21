Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра

Художественный руководитель Московского губернского театра и один из самых популярных российских актеров Сергей Безруков 21 августа поделился новостями о восьми новых премьерах, гастролях по десяти городам и новых артистах труппы, а также рассказал о легендарном Исидоре Михайловиче Тартаковском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии