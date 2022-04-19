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19.04.22==Игорь Прокопенко

19.04.22==Игорь Прокопенко

Игорь Прокопенко       Имя при рождении Игорь Станиславович Прокопенко Дата рождения 8 февраля 1965 (57 лет) Место рождения Павловск, Воронежская область, РСФСР, СССР Гражданство    СССР→  Россия Род деятельности тележурналист, телеведущий, писатель Супруга Оксана Барковская[1] Награды и премии   ТЭФИ Евразийский Телефорум (2001, 2004, 2007, 2009) Премия Артёма Боровика (2003, 2004, 2005) Телекинофорум «Вместе» (2002, 2007) Кинофестиваль «Море зовёт» (2007, 2008) «Лавровая ветвь» (2007) Премия ММКФ «Золотой Георгий» (2003) Сайт prokopenko.

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