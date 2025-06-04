Константин Самарин

Одни бла-бла, и ни каких последствий, как обычно. Ни один стратегический обьект на Украине так и не уничтожен. Энергосистемы как функционировали, так и функционируют, не смотря на громкие заявления о "критическом поражении", вражеские диверсанты чувствуют себя в России, как у себя дома. А отлавливают мелкие сошки, "планировавшие теракты". Граница стала проходным двором для провоза взрывчатки беспилотников и оружия. За три года войны ни одной десантной операции в тыл врага, а сколько похвальбы было о "крылатой пехоте". Вообщем, нам будут вещать об очередных мифических "ударах возмездия", а Киев продолжит молча проводить диверсии.