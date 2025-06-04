"Ну, держитесь!" Президент России готовит экстренное обращение к нации. Курскую область вновь атаковали БПЛА. Последние новости СВО 4 июня

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Комментарии
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Константин Самарин
Одни бла-бла, и ни каких последствий, как обычно. Ни один стратегический обьект на Украине так и не уничтожен. Энергосистемы как функционировали, так и функционируют, не смотря на громкие заявления о &quot;критическом поражении&quot;, вражеские диверсанты чувствуют себя в России, как у себя дома. А отлавливают мелкие сошки, &quot;планировавшие теракты&quot;. Граница стала проходным двором для провоза взрывчатки  беспилотников и оружия. За три года войны ни одной десантной операции в тыл врага, а сколько похвальбы было о &quot;крылатой пехоте&quot;. Вообщем, нам будут вещать об очередных мифических &quot;ударах возмездия&quot;, а Киев продолжит молча проводить диверсии.
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