На поврежденном ВСУ Белгородском водохранилище произошел сброс воды

НИУ БелГУ ВСУ повредили оборудование Белгородского водохранилища, произошел сброс воды Алена Зиновьева Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища.
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