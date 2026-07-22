МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 741 подписчик

На поврежденном ВСУ Белгородском водохранилище произошел сброс воды

На поврежденном ВСУ Белгородском водохранилище произошел сброс воды

НИУ БелГУ ВСУ повредили оборудование Белгородского водохранилища, произошел сброс воды Алена Зиновьева Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии