Минобороны: военные закрыли маршрут прорыва ВСУ под Курском «минным шлагбаумом»

Госграница около населенного пункта Новый Путь восстановлена, сообщили в ведомствеВооруженные силы РФ перекрыли маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области — госграница около населенного пункта Новый Путь восстановлена.
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