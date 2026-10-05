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Орловские новости

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Жители 909 квартала Орла пожаловались на утренние проблемы с транспортом

Жители 909 квартала Орла пожаловались на утренние проблемы с транспортом

Живущие в 909 квартале горожане рассказали «Орловским новостям» о проблемах с транспортом, характерных для раннего утра.

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