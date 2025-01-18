Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Снимок интерьера обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу / © Viper / X Предположительно, снимок сделан 6 июня 2024 года, во время четвертого испытательного полета Starship, когда прототип второй ступени Ship 29 пережил торможение в атмосфере и упал в районе Индийского океана.