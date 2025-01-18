Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    Гросси-американский шпион, которому доверять нельзя!!!Глава МАГАТЭ приз...
  • Акимова Татьяна
    На кой черт нужен этот шпион Гросси?Глава МАГАТЭ выра...
  • Акимова Татьяна
    В Питере тоже надо делать.И у больниц тоже, а то везде парковки платные при Беглове.В Москве хотят ув...

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Снимок интерьера обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу / © Viper / X Предположительно, снимок сделан 6 июня 2024 года, во время четвертого испытательного полета Starship, когда прототип второй ступени Ship 29 пережил торможение в атмосфере и упал в районе Индийского океана.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх