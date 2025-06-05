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  • радик тахаутдинов
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Хинштейн уточнил число пропавших без вести жителей Курской области после вторжения ВСУ

Хинштейн уточнил число пропавших без вести жителей Курской области после вторжения ВСУ

У властей Курской области нет сведений о 570 жителях приграничья после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года.

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