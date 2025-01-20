Захарова: Зеленский заврался про приглашение на инаугурацию Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом отреагировала на заявление Владимира Зеленского о том, что он не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за «домашних дел».
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