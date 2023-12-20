Наводнение, диверсии и рост цен: стал известны основные тревоги жителей Кубани в 2023 году

По уровню беспокойства жителей Кубань за год поднялась на 24 строчки — с 33-го места на 7-е.Во многом уровень тревоги возрос в связи с наводнением в Сочи, атаками беспилотников и ростом цен на различные категории товаров.
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