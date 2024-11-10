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Путин: сотрудничество России с Африкой становится более насыщенным

Путин: сотрудничество России с Африкой становится более насыщенным

Развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Об этом заявил президент России Владимир Путин, приветствие главы государства на первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" зачитал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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