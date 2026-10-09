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Россия-Китай. Новости сотрудничества

Россия-Китай. Новости сотрудничества

Российско-Китайская Палата запустила Консультационный клуб. Информация из первых рук. Хотим рассказать вам о новом проекте Российско-Китайской Палаты (РКП).

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