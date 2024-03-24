Fujifilm X100VI повторила судьбу предшественницы: первую партию моментально раскупили, цены у перекупщиков взлетели в несколько раз

Fujifilm старалась как могла, чтобы не допустить продажу новейшей камеры Fujifilm X100VI в руки перекупщиков, но не получилось — на eBay уже есть объявления о перепродаже новинки, и цены впечатляют: самый доступный вариант — 4450 долларов, а вообще цена доходит до 8000 долларов! Рекомендованная розничная стоимость камеры, напомним, составляет 1600 долларов.