FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 755 подписчиков

Fujifilm X100VI повторила судьбу предшественницы: первую партию моментально раскупили, цены у перекупщиков взлетели в несколько раз

Fujifilm X100VI повторила судьбу предшественницы: первую партию моментально раскупили, цены у перекупщиков взлетели в несколько раз

Fujifilm старалась как могла, чтобы не допустить продажу новейшей камеры Fujifilm X100VI в руки перекупщиков, но не получилось — на eBay уже есть объявления о перепродаже новинки, и цены впечатляют: самый доступный вариант — 4450 долларов, а вообще цена доходит до 8000 долларов! Рекомендованная розничная стоимость камеры, напомним, составляет 1600 долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх