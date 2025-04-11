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Русская весна

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Враг ночью атаковал с неба Курскую и Белгородскую области

Враг ночью атаковал с неба Курскую и Белгородскую области

Враг ночью атаковал с неба Курскую и Белгородскую области. Минобороны сообщает, что силами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотников над территорией России: 25 — над территорией Курской области, 5 — над территорией Белгородской области.

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